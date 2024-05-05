نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي يكشف كواليس مشاركته في برنامج رامز جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف الفنان كريم فهمي تفاصيل وأسرار مشاركته في برنامج المقالب الشهير "رامز تحت الصفر"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2018، مع الفنان رامز جلال، مشيرا أنه أنجح برنامج في الوطن العربي.



قال "كريم" في لقاء تلفزيوني: " أنا بحب برنامج رامز جدا، وبرنامج رامز أنجح برنامج في الوطن العربي وأعلى نسبة مشاهدة على مدار 10 سنين، ومبزعلش من كلامه لأن كلامه هزار مش انتقاد للشخص ".

وأضاف قائلا:" كنت عارف بالمقلب بس مش من رامز، عرفت من أحد الزملاء اللي شاركوا في البرنامج، ولما شاركت في البرنامج روحت عشان الفلوس إيه المشكلة، بيدفع كويس".

آخر أعمال كريم فهمي

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي هو مشاركته في فيلم "السرب" الذي يعرض حاليا في دور العرض، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه يوم الأربعاء 1 مايو الجاري.

أبطال فيلم "السرب"

فيلم "السرب" يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، شريف منير، محمد ممدوح، عمرو عبد الجليل، دياب، مصطفى فهمي، آسر ياسين، كريم فهمي، والعمل من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.