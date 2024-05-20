نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ثورة الموريسكيين".. عرض لفرقة السنبلاوين على مسرح قصر ثقافة الزقازيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي "ثورة الموريسكيين" لفرقة بيت ثقافة السنبلاوين المسرحية، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي ثورة الموريسكيين

تدور أحداث العرض في الفترة التاريخية المهمة من تاريخ الأندلس والتي تعرف بثورة البشرات والتي ثار فيها مسلمو غرناطة على الإسبان الذين احتلوا شبه الجزيرة الأيبيرية بعد 800 عام من الحضارة الأندلسية.

صناع ثورة الموريسكيين

"ثورة الموريسكيين" قصة مارتينيز دي لا روزا، إعداد علاء نصر، أحمد عبد الرؤوف، أمل نصر الدين، وإخراج علاء نصر، ألحان د. صادق ربيع، أشعار محمد فوزي، ديكور مجدي السنوسي، واكسسوارات أحمد جاد، ملابس هبة عبد اللطيف، استعراضات محمد السيسي، تصميم إضاءة حازم أحمد.

لجنة التحكيم

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من د. عبد الناصر جميل، المخرج محمد حجاج، والناقد أحمد هاشم، ومينا مجدي، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذ بإشراف فرع ثقافة الشرقية برئاسة الشاعر أحمد سامي خاطر.

عروض ثقافة الدقهلية

وتتواصل عروض فرع الدقهلية على مسرح قصر ثقافة الزقازيق، حيث قدم فرع ثقافة الدقهلية مساء أمس عرض فرقة فلاحين المنصورة بعنوان "السراج" إخراج أحمد الدسوقي، واليوم الاثنين تقدم فرقة المنصورة القومية العرض المسرحي "الثأر ورحلة العذاب" إخراج محمد عبد المحسن، ويوم الثلاثاء تقدم فرقة قصر ثقافة نعمان عاشور عرض "طومان باي سلطان الحرافيش" إخراج علي سرحان، وتختتم عروض الفرع مع "مغامرة المملوك جابر" يوم الخميس 23 مايو، إخراج محمد عزت.

عروض ثقافة كفر الشيخ

وتتواصل الفعاليات يوم الجمعة 24 مايو بالمركز الثقافي بكفر الشيخ مع مسرحية «الرقعة» لفرقة قصر ثقافة كفر الشيخ، إخراج معتصم عبد الرحيم، وتقدم فرقة قصر ثقافة بيلا يوم السبت 25 مايو عرض «دون كيشوت» إخراج أحمد عمارة، وتقدم فرقة قصر ثقافة فوه عرضها «أنسو هيرو سترات» إخراج أحمد المغربي في يوم الأحد 26 مايو، ويشهد اليوم التالي عرضا مسرحيا بعنوان «رصد خان» لفرقة قصر ثقافة دسوق، إخراج محمد علي محمود، وتختتم عروض الفرع يوم الثلاثاء مع مسرحية «إنتر ميتزو» لفرقة كفر الشيخ القومية، إخراج أسامة شفيق.

عروض ثقافة دمياط

أما فرع ثقافة دمياط فيقدم 3 عروض مسرحية على مسرح المركز أيضا، بدءا من الأربعاء 29 مايو مع مسرحية «قصة رجل قبيح» لفرقة فارسكور إخراج حسن النجار، وتقدم فرقة قصر ثقافة كفر سعد في اليوم التالي العرض المسرحي «سينما 30» إخراج عبد الله أبو النصر، وتختتم العروض مع نهاية شهر مايو الحالي مع مسرحية «قصف جبهة» لفرقة دمياط القومية، إخراج شريف صلاح، وتقدم جميع العروض مجانا في التاسعة مساء.

