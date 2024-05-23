غدًا.. أمسية كلاسيكية للفلوت والتشيللو والهارب في الأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن الفعاليات الإبداعية للثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية موسيقية في الثامنة والنصف مساء غدًا الجمعة الموافق 24 مايو بالمسرح الصغير للعازفين صفاء الجندي(فلوت)، أماني غنيم (تشيللو) وأميرة حامد(هارب) بمشاركة ضيفا الشرف نغماية (بيانو)، ياسر غنيم (فيولينه).

أعمال الحقبة الكلاسيكية والرومانسية

يتضمن البرنامج عدد من أعمال الحقبة الكلاسيكية والرومانسية والقرن العشرين التى وضعها كبار المؤلفين العالميين منهم موتسارت، دفورجاك، جلينكا، دوبلر، اندريس، كاسادو، بياتسولا وأعمال من التراث الفلكلوري لدول "بولندا، المجر، روسيا" بالإضافة إلى أحد المؤلفات اليابانية احتفالًا بمرور 150 عام على التعاون الثقافي الياباني المصري.

نبذة عن العازفين

يذكر أن العازفين المشاركين من أساتذة الكونسيرفتوار وأعضاء بأوركسترا القاهرة السيمفونى وأوركسترا أوبرا القاهرة، وسبق وقدموا العديد من الحفلات على مسارح دار الأوبرا.

صالون ثقافي

يذكر أن دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد نظمت أمس صالون ثقافي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء ضمن نشاطها الثقافي والفكري وبالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية على المسرح الصغير.

وبدأت الفعاليات بعزف النشيد الوطني وانقسمت الندوة لثلاث محاور أولهم المحور العسكرى وتحدث خلاله اللواء أركان حرب محمد قشقوش مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية والمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، وثانيهم المحور التاريخي وتحدث خلاله الدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقًا متناولًا أهمية سيناء من النواحي التاريخية، والثالث المحور الإبداعى وتحدث فيه الناقد السينمائي الأمير أباظة.