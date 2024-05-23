أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد ظهوره الغريب في عرض فيلم بنقدر ظروفك

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان أحمد الفيشاوي بطرح أحدث أعماله الفنية، فيلم بنقدر ظروفك، الذي طرح في السينمات يوم الثلاثاء الماضي، وحرص نجوم الفيلم على التقاط بعض الصور التذكارية، بالإضافة لتوزيع هدايا وحلويات وبونبون على الجمهور، احتفالًا بطرح العمل، كما حضر أيضًا من أبطال العمل: محمد محمود، إبرام سمير، وغيرهم.

وتعرض الفيشاوي لموجه انتقادات بعد ظهوره الغريب في العرض الخاص لفيلمه بنقدر ظروفك، حيث وجه له متابعوه عدة اتهامات حول ظهوره بأنه كان مخمورًا ومتناولًا لبعض المواد المخدرة، بسبب التصرفات الغريبة الذي كان يفعلها في العرض الخاص لفيلمه الجديد.

تعليق من أحمد الفيشاوي بعد ظهوره الغريب في عرض بنقدر ظروفك

شارك احمد الفيشاوي رسالة غير مباشرة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشر فيديو له وهو يوزع “البونبوني” على الحضور في العرض الخاص لفيلمه، ووضعه عليها أغنية غيه اليوم الحلو ده، واختار الفيشاوي مقطع: “رايق لو مين عليا لو حرب جاية والله متضايق، هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو كدة لايق”، ليرد من خلاله على انتقادات الجمهور وحالة الجدل التي أثيرت بعد انتشار فيديوهات له من العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك.

إيرادات فيلم بنقدر ظروفك

حقق فيلم بنقدر ظروفك، نحو 60،939 جنيهًا، أمس الأربعاء في أول يوم لعرضه، وذلك حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحاته لـ القاهرة 24، ليكون بذلك في المركز الرابع بين الأعمال المنافسة بدور العرض السينمائي.

تفاصيل فيلم بنقدر ظروفك



وتدور أحداث فيلم بنقدر ظروفك في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، إخراج أيمن مكرم، وإنتاج colombia art productions لسمير النيل.

آخر أعمال أحمد الفيشاوى

وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوى فيلم “عادل مش عادل” والذي يجسد خلال أحداث العمل شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته، ويحاول حلها في إطار كوميدي، ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعدما حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم"، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الكوميدية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.