كل سنة وانتي طيبة يا نفسي.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة أسماء جلال بعيد ميلادها بإنفراد حيث نشرت مجموعة صور لها من عيد ميلادها وعلقت عليها “ كل سنة وانتي طيبة يا نفسي العزيزة ”.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور ومن زملائها في الوسط الفني .

أسماء جلال

أسماء جلال

آخر أعمال أسماء جلال

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل “ أشغال شقة ” التي عرض قي السباق الرمضاني وحقق نجاحًا ساحقًا.

أبطال مسلسل “ أشغال شقة ”

شارك في بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين وسلوى محمد على، من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

أحدث أعمال أسماء جلال

و جدير بالذكر أن أحدث أعمال النجمة أسماء جلال فيلم “ ولاد رزق ٣ ” المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المبارك.