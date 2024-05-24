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كل سنة وانتي طيبة يا نفسي.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل سنة وانتي طيبة يا نفسي.. أسماء جلال تحتفل بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة أسماء  جلال بعيد ميلادها بإنفراد حيث نشرت مجموعة  صور لها من عيد ميلادها وعلقت عليها “ كل سنة وانتي طيبة يا نفسي العزيزة ”.

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور ومن زملائها في  الوسط  الفني  .

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أسماء  جلال 
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أسماء  جلال  

آخر أعمال  أسماء جلال 

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة أسماء  جلال مسلسل “ أشغال  شقة ” التي عرض قي السباق الرمضاني وحقق نجاحًا  ساحقًا. 

أبطال مسلسل “ أشغال  شقة ” 

شارك في بطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين وسلوى محمد على، من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

أحدث أعمال أسماء  جلال 

و جدير بالذكر  أن أحدث  أعمال  النجمة أسماء  جلال  فيلم “ ولاد رزق ٣ ” المقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى المبارك. 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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