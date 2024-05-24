عاجل.. الموت يفجع الفنان مدحت صالح في وفاة شقيقه

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان مدحت صالح عن وفاة شقيقه أحمد وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مدحت صالح قائلا: "مع السلامة يا احمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله"

مدحت صالح يقدم تتر راجعين يا هوى

يذكر أن النجم مدحت صالح قدم تتر مسلسل راجعين يا هوى العام الماضى وهو بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.