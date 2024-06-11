لم تكشف عن تفاصيلها.. بوسي تشوق متابعيها لأغنية جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت بوسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها، اثناء قيامها بتسجيل أحد أغانيها.





وظهرت بوسي في الأغنية أثناء تواجدها داخل أحد الاستديوهات وهي تقوم بتسجيل أغنية، وعلقت عليها قائلة: "قريبًا"، دون الكشف اية تفاصيل.





أحدث أعمال بوسي

و طرحت الفنانة بوسي مؤخرًا، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "بحبك أنا" عبر تطبيق الفيديوهات الشهير، وجميع المنصات الغنائية الرقمية.





تفاصيل أغنية بحبك أنا





والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أمير شيكو، وألحان وتايسون، وتوزيع موسيقي الباور العالي- إسلام موزة.





كلمات أغنية بحبك أنا لـ بوسي





انا عايزك كدا تفضل واقف مكانك هنا

قاعدة في قلبك متمكنا

ما انت وبس حبيبي انا

لاء مش مشكلة عادى

نحل اي مسألة

تيجى كدا هاجى كدا

هافضل برضوا احبك انا

انا انا انا

بحبك انا انا

هافضل احبك انا

علي الهادى بقي

قلبي ياما شاف الشقي

قافش ليه ما تفك بقي

يلا نقضيها فرفشة

معلش استوب حب الحب عليك التوب

بقولك ايه اي لاف يو بقي

مش كدا اهدى

هى بتخلص وحدة وحدة

مش بالعافية وبالمنهادة

ايو ياعم بكلمك انت

ركزلي شويةعينى في عينك

رايحا جاي

مش هاسيبك من ايدي

ياابوقلب حنين

انا هاجى علي كتفه وميل

انا عين مشفتش راجل غيرك

دا حبيبي مش قليل

دا معلم وابن معلم

كلمته عل الكل تعلم

لو جابوا رجالت الدنيا طز في كله