نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوستالجيا... سر غضب صباح من عبد الحليم حافظ وكراهية أم كلثوم منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حياة النجوم دائمًا ما تمر من المواقف الصعبة أثناء تصوير أعمالهم الفنية، وقد يضطرون للمجازفة وتعريض حياتهم للخطر لإتقان تصوير أحد المشاهد.

ويبرز دوت الخليج الفني عن أبرز المواقف التي تعرض لها عبد الحليم حافظ



أثناء تصوير العندليب عبد الحليم حافظ في إحدى مشاهد فيلم شارع الحب، بالقيام بالسباحة فالبرغم إنه لم يكن يعرف السباحة، فلم يفلت من هذا الشئ وصمم المخرج أن يفعلها.

وقال حليم خلال لقاءاته التلفزيونية أثناء تصوير فيلم شارع الحب كان هناك مشهد يجب خلاله أن أنزل إلى الماء لأ نقذ صباح التى تحاول الانتحار خلال أحداث الفيلم، وحاولت الهروب من تصوير هذا المشهد وطلبت

من المخرج عز الدين ذو الفقار أن يستعين بدوبلير لتصوير المشهد ولكن عز الدين رفض وأصر أن أصوره

وأمام إصرار المخرج واقفت على تصوير المشهد على مضض، رغم مخاوفي من البلهارسيا التى عانيت من آثارها منذ الطفولة، ورغم استيائي وخوفي من المياه التى بدت منفرة وغير نظيفة".

وأضاف:" واضطرت صباح أيضًا للرضوخ لرغبة المخرج رغم سخطها وغضبها، وظلت تصرخ موجهة كلامها لعز الدين ذو الفقار وهى فى الماء قائلة: "أنا غلطانة لأنى بشتغل فى فيلم من أفلامك، كان مالى أنا بالمصيبة دى".

وتابع:"ظللت أطيب بخاطر صباح مؤكدًا لها أن مصيبتي أكبر لأني مصاب بالبلهارسيا، وأن نزولي لهذه المياه القذرة قد يزيد من آثارها".

وأشار:" بعد الانتهاء من تصوير المشهد أسرعت إلى بيتي ودخلت إلى الحمام واغتسلت بالماء المغلى ليزيل آثار الماء القذر الذى نزلت فيه، ثم رشت بزجاجتين من السبرتو الأحمر حتى يقتل الجراثيم، وطلبت 3 زجاجات من الكولونيا لأكتمل عملية التطهير، وظللت على هذا الحال لعدة أيام بعدها يستحم بهذه الطريقة مرتين يوميًا، وأقسمت أن أتعلم السباحة وأن أصر فى أى عمل أن يتم تصوير المشاهد التى احتاج نزولي فى الماء بحمام سباحة نظيف حتى لا أقع في نفس الموقف".



خناقة عبد الحليم حافظ وأم كلثوم

كان هناك خلافات بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم والسبب هو حصول كوكب الشرق على وقت اضافي من فقرة عبد الحليم في إحدى الحفلات مما جعله ينزعج بشدة وعندما وقف على خشبة المسرح قال: "معرفش طلوعي متأخر شرف ليا ولا مقلب شربته"، وهو الأمر الذي ازعج ايضا كوكب الشرق.

أبرز قصص الحب في حياة العندليب

هناك 3 قصص حب في حياة عبد الحليم حافظ الأولى كانت قبل الشهرة وكانت اسمها ميمي فؤاد، أما الثانية فكانت سعاد حسني ولكن لم يتم الزواج.