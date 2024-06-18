نيمار يتحكم في مصير نجم الهلال

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أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية سعودية الضوء على استقرار مسئولي الهلال السعودي على بقاء البرازيلي رينان لودي في الموسم المقبل عقب الشائعات حول رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي.

نيمار يحسم مصير نجم الهلال

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن البرازيلي رينان لودي سوف يستمر في صفوف الهلال خلال الموسم المقبل بسبب رغبة المدير الفني للفريق البرتغالي جورجي جيسوس في عدم إدخال أي عنصر جديد على القوام الحالي للهلال.

ولفتت الصحيفة السعودية أن رينان لودي كان قد انضم إلى الهلال السعودي من مارسيليا الفرنسي في يناير الماضي مقابل 22 مليون يورو بعقد لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن البرتغالي جورجي جيسوس قرر تأجيل مستقبل البرازيلي ميشيل ديلجادو لحين معرفة نتائج البرامج التأهيلية لمواطنه نيمار دا سيلفا وموقفه من المشاركة مع الهلال في الأشهر الأولى من الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة السعودية بأن جورجي جيسوس سوف يتابع حالة نيمار خلال معسكر الهلال الصيفي والمقرر له في منتصف يوليو المقبل في النمسا وفي حالة تأكد صعوبة مشاركة نيمار في الأشهر الأولى من الموسم سوف يتم الإبقاء على مواطنه ميشيل ديلجادو حتى نهاية عقده في يناير من 2025 ورحيله مع إعادة قيد نيمار في قائمة الهلال.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن نيمار كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في 17 أكتوبر الماضي مع منتخب البرازيل أمام أوروجواي ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.