نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء 18- 6- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة المصرية لمتابعة مباريات الدوري المصري الذي يتنافس فيه الكثير من نجوم الكرة المحلية من أجل تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الدوري المصري في الموسم الحالي.

يحتل حسام أشرف نجم بلدية المحلة صدارة جدول هداف الدوري المصري حتى الآن برصيد 13 هدف وجاء كريستوفاو باسينسيا نجم الاتحاد في المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

جاء أحمد سيد زيزو نجم الزمالك في المركز الثامن برصيد 7 أهداف كما يحتل ميدو جابر نجم المصري للمركز العاشر برصيد 7 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري المصري

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري المصري حتى الآن:

1 - حسام أشرف - بلدية المحلة - 12 هدف

2 - كريستوفاو باسينسيا - الاتحاد - 10 أهداف

3 - ياو أنور - البنك الأهلي والإسماعيلي- 9 أهداف

4 - فيستون كالالا مايلي - براميدز - 9 أهداف

5 - محمد سالم - المقاولون العرب - 8 أهداف

6 - مصطفى عبد الرؤوف - زد اف سي - 8 أهداف

7 - أحمد بلحاج - سيراميكا كليوباترا والجونة - 8 أهداف

8 - أحمد سيد زيزو - الزمالك - 7 أهداف

9 - حسام حسن - سموحة - 7 أهداف

10 - ميدو جابر - المصري - 7 أهداف

11 - صديق أويجولا - سيراميكا كليوباترا- 7 أهداف

12 - كريم بامبو - البنك الأهلي - 7 أهداف