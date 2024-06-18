هل يوافق لابورت على البقاء في الدوري السعودي؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية أن الإسباني إيمريك لابورت نجم دفاع النصر السعودي تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

غموض مصير لابورت مع النصر

ولفت الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن لابورت أنهى الموسم المنصرم مع النصر ويُشارك حاليا في بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 مع منتخب بلاده.

وأكد رودي جاليتي أنه يوجد عرض سعودي للابورت بجانب العروض الأخرى.

وأوضح رودي جاليتي أن العرض تبلغ قيمته 14 مليون يورو لكن النصر رفض العرض ويريد مبلغ أكبر من أجل الموافقة على بيع النجم الإسباني.

وأشار رودي جاليتي إلى أن لابورت لم يتمكن من المُشاركة أمام كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة يورو 2024 والتي انتهت باكتساح لا روخا الخصم بثلاثية نظيفة.

وأفاد رودي جاليتي بأن منتخب إسبانيا يقع في المجموعة السادسة في أمم أوروبا مع منتخبات إيطاليا وكرواتيا وألبانيا.