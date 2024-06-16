وفاة الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز بعد صراع مع المرض



القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن أحد أصدقاء الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز عن وفاته، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله توفي إلى رحمه الله الصديق والأخ وعشرة السنين كلها أخي وحبيبي الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز.. ربنا يرحمك ويكرم نزلك يا حبيبي عانيت مع المرض كتير ربنا يرحمك.

تعليقات الجمهور على وفاة عمرو عبد العزيز

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، وغيرها من التعليقات.

من هو الموزع الموسيقي عمرو عبد العزيز؟

يذكر أن الموزع عمرو عبد العزيز تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي ومنهم الفنانة التونسية لطيفة، والمطرب لطفي بوشناق وكاظم الساهر الذي وزع أغنيته عيد وحب من ألحان كاظم، وأصالة، ومدحت صالح، وقدم الكثير من الأوبريتات الغنائية الوطنية.



وقام مثلًا بتوزيع وتأليف وتنفيذ موسيقي لأوبريت "مصر المكان والمكانة" الذي شارك في الغناء به كوكبة من نجوم الفن والغناء منهم عمرو سعد وأحمد سعد ومي فاروق ومحمد الحلو.

الراحل كان في بدايته قد ارتبط بخطوبة رسمية بالمطربة هدى عمار، ولكن لم يكلل المشروع بالزواج لكنه ظل تربطه بها علاقة طيبة، وكان الراحل بشكل عام محبوبًا من الوسط الغنائي والموسيقي في مصر والوطن العربي لما لمسه الكثيرين فيه من حب لمهنته وتفاني وإخلاص لا مثيل له.