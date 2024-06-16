عايدة رياض تكشف عن طقوسها في عيد الأضحى المبارك



القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت االنجمة عايدة رياض،عن طقوسها في عيد الأضحى المبارك

وقالت: "أنا ضحيت السنة دي، وبنضحي على طول الأعياد كلها أعيادنا".

وأضافت:"الزكاة في أي وقت مش لازم الأعياد بس ودي فروضنا الإنسانية، ومش بعمل ده علشان حد، ولكن ربنا وحده اللي عالم مش بالكلام، وكلت امبارح فتة علشان وقفة عرفات".



مشاركة عايدة رياض في مسلسل برغم القانون

وفي سياق منفصل،تشارك النجمة عايدة رياض، منخلال أحدث أعمالها الدرامية الجديدة،والتي تحمل اسم "برغم القانون"، بطولة الفنانة إيمان العاصي، والمقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، ويشارك في العمل كل من رحاب الجمل، هاني عادل، عايدة رياض، ليد فواز، ياسر علي ماهر، ومن تأليف نجلاء الحديني، وإنتاج شركة فنون مصر.



عايدة رياض تواصل تصوير الجزء الثاني من مسلسل جودر

كما تواصل عايدة رياض تصوير الجزء الثاني من مسلسل جودر، بطولة ياسر جلال، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، بعد النجاح الذي حققه في رمضان 2024، حيث من المقرر عرض الجزء الثاني خارج الموسم الرمضاني، ويشارك فيه كل من ياسمين رئيس، وفاء عامر، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود البزاوي، أحمد بدير، أحمد ماهر، رشوان توفيق وآخرين.



آخر أعمال عايدة رياض



والجدير بالذكر آخر أعمال عايدة رياض مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة، تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال،وحاز العمل على اعجاب الجماهير في الوطن العربي.

