نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد استمرار أزمته الصحية عدة أشهر.. ابنة عبد الله الرويشد: "اللهم اشفِ ثم هوّن ثم أرح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار منشور نشرته ابنة الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، الذي يتضمن الدعاء لوالدها الذي يتماثل للشفاء من أزمة صحية تعرض لها قبل بضعة أشهر وأجبرته على العلاج في ألمانيا، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت أسيل الرويشد عبر منصة "إكس" في يوم عرفة: "اللهم اشفِ ثم هوّن، ثم أرح عبدالله الرويشد إنك على كل شيء قدير"، لتتوالى تعليقات الجمهور بالدعاء له بالصحة والعافية، متمنين عودته القريبة إلى الساحة الفنية.

كما نشرت أسيل الرويشد تغريدة أخرى تقول فيها: "تشاء يا الله وأرضى فأنت أحَن وأرحَم وأدرَى."

وفي تغريدة سابقة، دعت أسيل بالشفاء لوالدها في هذه الأيام المباركة، قائلة: "في هذه الأيام الفضيلة يا رب أنك تشافيه وتعافيه وترفع عنه."

وطلبت من الجمهور عدم نسيان والدها في دعائهم في يوم عرفة، قائلة: "لا تنسون والدي من الدعاء في يوم عرفة".