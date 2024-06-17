نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب مفاجئ من مروة صبري لعمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» على قناة «الحياة»، الفنانة عبير صبري وشقيقتها الإعلامية مروة صبري، وتناول الحوار كشف العديد من الأسرار والكواليس حول حياتهما ومسيرتهما الفنية نحو النجومية والشهرة.

مفاجأة مروة صبري للإعلامي عمرو الليثي

وفاجأت الإعلامية مروة صبري الإعلامي عمرو الليثي بأنها ستقدم فقرة خلال الحلقة بعنوان "هو وهي" لتسأله عدد من الأسئلة والفنانة عبير صبري، وكانت البداية أكثر ما يجذبه بالمرأة ذكاءها وأناقتها وأن صفة الصدق لدى الرجل هي السبيل لنجاح العلاقة مع المرأة، بينما أجابت عبير صبري عن أكثر ما يجذبها للرجل فقالت خفة دمه والنجاح والصدق.

توجيهات عبير صبري لشقيقتها مروة

وعلي جانب آخر، أشارت مروة صبري بأن شقيقتها عبير صبري تخاف عليها جدًا وتتابع حلقاتها، مُضيفة: "دائمًا ما تقول لي خلي بالك بلاش الحديث عن فلان أو عن هذا الأمر، أو أي شئ في الوسط الفني لأن في بعض الأحيان هناك من يكلمها عندما تتحدث عنه أو عنها بالبرنامج وتقول لها قوليلها ماليش دعوة بيها دي من أم وأنا من أم تانية".

