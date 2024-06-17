نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريتشارد جير يمرر شعلة بطولة فيلم An Officer And A Gentleman لهذا الفنان الشاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الاختيار على النجم الشاب مايلز تيلر ليؤدي شخصية النجم ريتشارد جير في نسخة معادة من فيلم الثمانينات الكلاسيكي An Officer And A Gentleman.

ووفق ديلي ميل، الفيلم كان قد طرح للعرض في عام 1982، وجسد به ريتشارد جير شخصية باسم زاك مايو.

أيضًا حرص النجم الكبير ريتشارد جير على نعي الفنان الراحل لويس جوسيت جونيور الذي سبق وأن شاركه بطولة فيلم An Officer And A Gentleman.

ووفق ديد لاين، كان جير من الناعين للنجم الراحل الذي توفى عن عمر يناهز الـ 87 عامًا بعد مسرة فنية حافلة.

ويعيش حاليًا النجم القدير ريتشارد جير في فترة تعافي من حالة مرضية تعرض لها خلال قضائه لعطلة عائلية، كان يحتفل خلالها بعيد ميلاده زوجته البالغة من العمر 40 عامًا.

وتقول صحيفة ديلي ميل، أن جير كان في عطلة عائلية برفقة زوجته أليخندرا سيلفا بالمكسيك، حين تعرض لحالة التهاب رؤية نقل بسببها للمستشفى، وحاليًا هو في مرحلة التعافي بعد عودته لمنزله.

مسيرة سينمائية حافلة

والنجم الكبير ريتشارد جير، قدم لعالم هوليوود عبر مسيرته الحافلة، العديد من الاعمال السينمائية المميزة، التي ستظل مذكورة في التاريخ.

وكان من أنجح الأعمال التي قدمها ريتشارد جير للسنيما، فيلم بعنوان Pretty Woman، هذا الفيلم الرومانسي الشهير الذي طرح في عام 1990، وكان من بطولة جوليا روبرتس، ولورا سان جيماكومو، وهيكتور أليزوندو، وجيسون ألكسندر، ورالف بيلامي.

بالإضافة لإلينتور دونهاو وايمي ياسبيك واليكس هايد وايت، وداي يونغ وجوديت بالدوين وهانك آزاريا.

جديد أخبار هوليوود

وضمن أحدث أخبار نجوم هوليوود الكبار، أن احتفل الأشقاء جوناس بوصع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في حي هوليوود، تقديرًا لاسهاماتهم في مجال الموسيقى والغناء منذ ظهورهم خلال مطلع الألفية الجديدة.

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