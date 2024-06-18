نيللي كريم تنشر صورة لها برفقة أحمد فهمي من العرض الخاص لفيلم " ولاد رزق٣"

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم أمس العرض الخاص لفيلم “ ولاد رزق ٣” في الرياض بحضور عدد كبير من نجوم الفيلم بالإضافة لعدد من الفنانين أبرزهم نيللي كريم وأحمد فهمي.

نشرت نيللي كريم صورة لها برفقة أحمد فهمي من العرض الخاص للفيلم عبر ستوري على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"

تزوجت الفنانة نيللي كريم من لاعب الإسكواش هشام عاشور وذلك في عام 2021م، وسط حفل زفاف كبير بمدينة الجونة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن، وأكدت نيللي في ذلك الوقت أنها كانت لا تريد أحدًا سوى الأقارب فقط، وأنها كانت لا تنوي إقامه حفل زفاف كامل، ولكن وجدت الناس يقدمون على الحفل دون دعوة لهم، مشيرةً إلى أن هذا اليوم كان من أسعد أيام حياتها.

وكان قد طلب هشام عاشور الزواج من نيللي كريم عندما رأها في أحد شواطئ مدينة الجونة، ولكنها رفضت للمرة الأولي مؤكدة أن أول مقابلة بينهما كانت مرتدية بيجاما.