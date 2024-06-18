أحمد عز عن "ولاد رزق 3": من أصعب الأجزاء اللي اتعملت

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم مساء أمس العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 في السعودية، وقد حرص الكثير من النجوم وجميع أبطال فيلم "ولاد رزق 3" على الحضور بالإضافة إلى حرص الهضبة عمرو دياب على حضور العرض الخاص بالسعودية.

وقد تواجد الإعلامي عمرو أديب في العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3 لعمل اللقاءات الصحفية مع الفنانين وابطال الفيلم، وقد تحدث مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية.

أحمد عز يعبر عن سعادته بالجزء الثالث من فيلم ولاد رزق

كشف الفنان أحمد عز تفاصيل فيلم ولاد رزق 3، الذي عُرض في موسم عيد الأضحى، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، كما حقق إيرادات عالية منذ اليوم الأول لطرحه وهذا جعله دخل في قائمة أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

تحدث الفنان أحمد عز عن كواليس فيلم "ولاد رزق 3"، معبرًا عن سعادته الكبيرة بعرض الفيلم في العيد، وأشار إلى أن ذلك يعد مصدر فخر لهم. وذكر أن هذا الجزء كان من أصعب الأجزاء التي تم إنتاجها، ولولا دعم تركي آل الشيخ لما ظهر الفيلم بهذا الشكل. وأضاف أن الشراكة المصرية السعودية تساهم في رفع مستوى الفيلم ليقترب من المستوى العالمي. وأكد على أهمية التطوير في الإنتاج العربي ليواكب التطورات العالمية، مشيرًا إلى حماسه الدائم لتحقيق مستوى مماثل للأفلام الأجنبية بالدعم والتنظيم والتمويل. واختتم بشكره للهيئة العامة للترفيه على دعمها الكبير، الذي كان له دور أساسي في خروج الفيلم بهذه الصورة.

تفاصيل فيلم "ولاد رزق 3"

وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films.

والجدير بالذكر أنه قد حقق فيلم "ولاد رزق ٣- القاضية" إيرادات غير مسبوقة برعاية المستشار تركي آل الشيخ.