نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يكشف سبب دخوله حفل Zed East طائرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا نجم الجيل تامر حسني حفل غنائي جديد في Zed East ضمن الإحتفالات بعيد الأضحى المبارك، وشهدت الحفلة حضور جماهيري ضخم كعادة حفلات نجم الجيل تامر حسني.

وفأجا نجم الجيل تامر حسني جمهوره حيث دخل الحفل طائرًا على الجمهور من أول المسرح إلى آخره على أغنية قدها وقد أوضح تامر حسني سبب دخوله المسرح طائرًا، حيث نشر تامر حسني صور من الحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

نشر قائلًا: "من أعماق قلبي شكرًا لجمهور Zed East الضخم المحترم الراقي.. حقيقي من أجمل الحفلات اللي استمتعت بيها في مدار مشواري وأنا طرت النهارده لآخر شخص في الحفله عشان أحاول أوصل وأكون قريب لكل واحد منكم،، كانت مجازفه كبيره وخطيره بصراحه بس انتوا تستاهلوا التعب وكل الشكر لأخويا الفنان المحترم زاب ثروت شرفتني يا حبيبي".

وأضاف: "شكرًا Zed East شكرًا Ora شكرًا لكل عباقرة المسرح اللي تعبوا معايا النهارده تاني حاجه …. كون إني أسجل النهارده أكبر رقم حضور جماهيري في تاريخ حفلات ZED رغم النجوم العالمين الأجانب اللي غنوا فيها حقيقي شرف كبير ليا وكرم كبير من ربنا ليا وبشكر جمهوري الكريم الراقي المحترم صاحب النجاح ده".

حضور جماهيري كامل العدد

وقد قدم تامر حسني العديد من الأغاني التي يحبها الجمهور ومنها (قدها، هرمون السعادة، ارجعلي، بعيش، ألف سلامة، حبيتها يا ناس، حلو المكان، تاج، انتي الحياة، موضوع رجوعنا، ولا يهمك، موحشتكيش، سنوحي، أول مرة.. وغيرهم الكثير.

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال تامر حسني السينمائية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني هو فيلم تاج الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك للعام الماضي 2023، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من بطولة كلا من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، ساندي، احسان الترك، سمر متولي، محمد الجوهري، وضيف الشرف الفنان أحمد بدير، وعدد آخر من النجوم، والفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.

يجسد تامر حسني خلال أحداث الفيلم شخصية السوبر هيرو بطابع مصري، لديه قوة خارجة يحاول استغلالها في خدمة وإنقاذ البشر، وأثناء ذلك يعلم بوجود أخ تؤام له الذي يكون لديه عكس قوته وهى الشر وتبدأ بينهم الصراعات.