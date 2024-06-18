نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد أنور يمازح جمهوره بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازح الفنان خالد أنور جمهوره، من خلال مشاركته بصورة له من طفولته خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "قبل الصمت العقابي والتو كسيسيتي والمصطلحات ديه أما كانت الدنيا لسه بخير، وكل سنة وأنتو طيبين".



تعليقات الجمهور على منشور خالد أنور

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات جميل أوي، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، عيد سعيد عليك وعلى كل حبايبك، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال خالد أنور

والجدير بالذكر آخر أعمال خالد أنور مسلسل حدث بالفعل، حكاية تحت الحزام، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.



قصة حكاية تحت الحزام

وحكاية “تحت الحزام” جزء من حكايات منفصلة متصلة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، وكيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، ويؤكد العمل في تتر بدايته أن جميع الأحداث مستوحاه من وقائع ووثائق حقيقية لمرضى نفسيين.