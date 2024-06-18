نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يقترب من 4 مليون.. إيرادات "عصابة الماكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أحمد فهمي، من خلال فيلم "عصابة الماكس" بتحقيق إيرادات عالية ووصلت إيرادته في ثاني أيام عيد الأضحى مليون و509 آلاف جنيه، وسبق وحقق في الأيام السابقة إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و772 ألف جنيه، وهكذا يكون مجموع إجمالي الإيرادات يقترب من 5 مليون منذ وقت طرحه.

قصة فيلم عصابة المكس





الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، حول المكس الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج إلى أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال عصابة الماكس



فيلم عصابة المكس إخراج حسام سليمان، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج اتحاد الفنانين.

أحدث أعمال أحمد فهمي



ومن ناحية أخرى، يظهر أحمد فهمي ضيف شرف ضمن أحداث فيلم ولاد رزق 3، والذي ينافس أيضًا في موسم عيد الأضحى الآن، والفيلم يتناول قصة رضا رزق الذي يقدم دوره أحمد عز وأشقائه الذين تركوا الإجرام، ولكن قرروا العودة مجددًا إليه، لتنفيذ مهمة وحيدة كبيرة سيتوبون بعدها، ويستعينون في مهمتهم بـ آسر ياسين الذي يلعب دور الشايب، وتدور الأحداث في إطار أكشن تشويقي

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آخر أعمال أحمد فهمي

وكان اخر اعمال احمد فهمي هو فيلم مستر إكس، تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب وشارك فيه محمد أنور، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، هنا الزاهد وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إبراهيم فايق، مجدي عبدالغني، بيج رامي، عمرو يوسف وغيرهم.