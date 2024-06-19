'أول مرة اتحط في الموقف دة'.. محمد صلاح آدم يتحدث عن تقديمه مسرحية بعد وفاة والده

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد صلاح آدم، عن سبب عودته لخشبة المسرح وتقديمه مسرحية، مساء أمس، رغم مرور عدة أيام على وفاة والده، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "صلاح" مجموعة من الصور أثناء تصوير المسرحية، وعلق عليها قائلا: "اول مرة اتحط في الموقف ده ان اعز انسان في حياتي يموت والمفروض اني اروح امثل وارقص وابسط الجمهور واضحكه علشان ده شغلي ".

وتابع:"بس الشفيع الوحيد انك كان نفسك قوي من زمان اني اعمل مسرحية واعرضها في اسكندرية علشان تيجي تتفرج وتجيب العائلة والاحباب واصدقائك وزمايلك ييجوا يتفرجوا هما كمان.. واوعدك إنه ا ماتبقاش الاخيرة ".

واختتم:" على فكرة كل الجمهور امبارح قام وقف وقرأ لك الفاتحة ياحبيبي يابابا ".

وفاة والد محمد صلاح آدم

وقد أعلن الفنان محمد صلاح آدم، الأربعاء الماضي، وفاة والده السيد "صلاح هاشم"، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد صلاح آدم في منشوره عبر فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون/توفي إلى رحمة الله تعالى/والدي الحاج صلاح هاشم".



وتابع: "وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الظهر بمسجد العمرى والمدافن في العامود الباب الاوسط والعزاء ليلا بعد صلاة المغرب بمضيفة المناره القاعه الاولي الاسكندرية".

وأضاف: "اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ولايركم الله مكروه في عزيز لديكم".