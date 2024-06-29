نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سيرين وهي ترتدي فستان باللون البني وتسريحة شعر ويفي، ومكياجًا هادئًا.

وفي سياق آخر ردت الفنانة سيرين عبد النور على منتقدي عودتها للفن، بعد وفاه والدتها، مؤكدة في تصريحات تلفزيونية لها أن الحزن لم يغير فيها شيئًا، وأن والدتها كانت تكره الحزن والملابس السوداء، لذا قررت أن تقطع فترة حدادها عليها، وغيّرت ملابسها السوداء بعد 40 يومًا من رحيلها.

وأوضحت سيرين عبد النور أنها مازالت تشعر بالحزن نتيجة لوفاة والدتها، مُعلقة: "الحزن موجود وأمي ماتت، أنا جلست 40 يومًا ألبس أسود بعد وفاتها، وأخذت قرارًا أن أعود لحياتي وأكمل لأني أعتقد أن أمي ما كانت تحب أن أكمل في هذا الحزن، ولازم أرجع لحياتي مرة أخرى من أجل أولادي وزوجي، ولو استجبت لهم سأكون قاسية وأنا لا أحب أن أكون قاسية، كنت أعتمد على أمي في رعاية أولادي، وأنا متأكدة أنها في مكان أفضل منا بكثير."

أبطال مسلسل “ العين بالعين”

وشاركت سيرين عبد النور، مؤخرًا في مسلسل “ العين بالعين ” الذي ضم نخبة من الفنانين و الفنانات أبرزهم رامي عياش، رودريغ سليمان، دانا حلبي، يوسف حداد، طوني عيسي، مجدي مشموشي، سامي أبو حمدان.