نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ينطلق غدًا السبت.. تفاصيل برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الإعلامية عزة مصطفى برامج "الساعة 6"، على قناة "الحياة" بداية من يوم غد السبت 6 يونيو في تمام السادسة مساء.

برنامج "الساعة 6" يعرض من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع ويطرح القضايا التي تلقي اهتمام وتفاعل المشاهد في كل النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية بشكل بسيط وسلس لتوضيح المعلومات.

كما يقدم البرامج خلال حلقاته العديد من المداخلات والفقرات والتقارير التي تناقش وجهات النظر المختلفة وتعرض الحقائق بوضوح.