فن ومشاهير

ينطلق غدًا السبت.. تفاصيل برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة

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أحمد جودة - القاهرة -   تقدم الإعلامية عزة مصطفى برامج "الساعة 6"، على قناة "الحياة" بداية من يوم غد السبت 6 يونيو في تمام السادسة مساء.   

 

 

 

 

 برنامج "الساعة 6" يعرض من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع ويطرح القضايا التي تلقي اهتمام وتفاعل المشاهد في كل النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية بشكل بسيط وسلس لتوضيح المعلومات. 

 

 

 

  كما يقدم البرامج خلال حلقاته العديد من المداخلات والفقرات والتقارير التي تناقش وجهات النظر المختلفة وتعرض الحقائق بوضوح.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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