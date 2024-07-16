نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنورة وفلكلور سكندري وسيرك في انطلاق مشاركة وزارة الثقافة بمهرجان "العالم علمين" وسط حضور جماهيري غفير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت أمس فعاليات مشاركة وزارة الثقافة بالدورة الثانية من مهرجان العالم علمين، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بمشاركة مميزة من قطاعات وزارة الثقافة.

انطلاق الفعاليات بكرنفال فني

وشهد الممشى السياحي بمدينة العلمين انطلاق الفعاليات بكرنفال فني، ضمّ عروضًا للسيرك القومي وفرق الحرية للفنون الشعبية والتنورة التراثية، وسط حضور جماهيري غفير.

عروض فرقة الحرية للفنون الشعبية

حيث قدمت فرقة الحرية للفنون الشعبية، عرضًا فنيًا مميزًا تضمن باقة من الاستعراضات المعبرة عن التراث السكندري، منها: "بنات بحري، الصيادين، حلاوة شمسنا، التنورة، غزل إسكندراني، إسكندرانية، الزفة، تحيا مصر".

عروض فرقة التنورة التراثية

وتفاعل الحاضرون، صغارًا وكبارًا، مع عروض فرقة التنورة التراثية التي قدمت باقة من الاستعراضات الفنية على أنغام المزمار والطبول، من بينها ديفيله المولد واستعراض التنورة.

عروض السيرك القومى

كما أمتع السيرك القومي الجمهور بعروضه المتنوعة التي شملت فقرات للساحر والبلياتشو والأكروبات، والتي حظيت بتفاعل كبير من رواد مدينة العلمين، خاصة الأطفال.

ومن المقرر أن يشتمل الأسبوع الأول من فعاليات المهرجان على عروض فنية لفرق التنورة التراثية، وأوبرا عربي، والأنفوشي للإيقاعات الشرقية، إلى جانب عروض الفنون الشعبية لفرق الحرية السكندرية والأنفوشي وملوي، وذلك حتى 17 يوليو الجاري.

مهرجان العلمين

يُعد مهرجان العلمين من أكبر المهرجانات على مستوى الشرق الأوسط، ووجهة سياحية هامة تجذب آلاف السائحين من مصر والعالم. يتميز المهرجان ببرنامجه الحافل بالحفلات والفعاليات المتنوعة التي يشارك فيها نخبة من نجوم مصر والوطن العربي.

يشهد هذا العام تقديم فعاليات متنوعة في كل من المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تشمل أنشطة مخصصة للأطفال، ومعارض للحرف التراثية والتقليدية، إلى جانب مسابقات موسيقية وعروض فلكلورية.