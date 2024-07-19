نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا ضيفة أحمد وعمرو سعد في برنامج "بيت السعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد سعد، عن ضيفة الحلقة القادمة من برنامج "بيت السعد"، وهي النجمة يسرا، التي تعتبر رابع ضيوفه، بعد أحمد حلمي وإليسا ومحمد هنيدي.

وأعلن أحمد سعد، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» تقديم أغنية جديدة باسم «نغزة» خلال فقرات الحلقة، قائلًا: «بسم الله، استنوا أغنية نغزة مع النجم أحمد سعد ويسرا، في برنامج بيت السعد يوم الأربعاء القادم«.

ومن جانبه، كانت الصفحة الرسمية لـ MBC1، عبرموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن استضافة يسرا في برنامج بيت السعد، قائلة: «لا تفوتوا الحلقة الرابعة من بيت السعد مع النجمة يسرا الأربعاء المقبل 11 مساء بتوقيت السعودية».

وسمي برنامج “بيت السعد” بهذا الاسم وفقًا لما يتناسب مع فكرته حيث يظهر عمرو سعد وأحمد سعد وكأنهما في منزلهما ويستضيفا عدد من النجوم، ومن أبرز الضيوف الذين من المقرر استضافتهم في البرنامج: الفنانة مي عمر، الفنانة منة شلبي، المطربة إليسا، الفنان محمد هنيدي، النجم أحمد السقا، الشاب خالد، أحمد فهمي.