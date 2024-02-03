انت الأن تتابع خبر سعر الدولار اليوم السبت 3 فبراير.. وصل كام في السوق السوداء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر، وذلك تزامنا مع قرارا لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن رفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع لها في 2024، فثبت في البنك المركزي عند 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم السبت

حافظ سعر الدولار اليوم السبت 3 فبراير أمام الجنيه المصري على استقراره على مستوى معظم البنوك في مصر، بينما وصل أعلى سعر للدولار اليوم في السوق السوداء إلى 66.5 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنوك

ويقدم موقع دوت الخليج في هذا التقرير، سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت، على مستوى البنوك العاملة في مصر، فضلا عن توضيح سعره في السوق الموازية أو ما يطلق عليها السوق الموازية.

سعر الدولار اليوم البنك المركزي

سجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في البنك المركزي نحو 30.96 جنيه.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

وصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر شراء الدولار في بنك مصر إلى 30.75 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر إلى 30.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم بنك الإسكندرية

وصل سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.85 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر شراء الدولار في بنك فيصل الإسلامي إلى 30.85 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك فيصل الإسلامي إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر شراء الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.85 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر شراء الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر شراء الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 30.85 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى 30.95 جنيه.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل سعر شراء الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 30.95 جنيه.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم لحظة بلحظة