وزير المالية: نتوقع تحقيق 2.5% فائض أولي في العام المالي…

دبي - احمد فتحي في الأحد 11 فبراير 2024 05:12 مساءً - وكالات _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه من المتوقع تحقيق 2.5% فائض أولي للعام المالي 2023/2024 وفقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

تخفيض 10% من الإنفاق في الاستثمارات الحكومية لنهاية العام المالي الجاري

أضاف معيط على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم، أنه تم تخفيض 10% من الإنفاق في الاستثمارات الحكومية في إطار خطة تخفيض الإنفاق حتى نهاية العام المالي الجاري.

توقعات بوصول الناتج المحلي الإسمي ما بين 13 تريليون إلى 14 تريليون جنيه

كما توقع وزير المالية وصول الناتج المحلي الإسمي ما بين 13 تريليون إلى 14 تريليون جنيه.

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تخطط للاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص، فيما يتعلق بالإنفاق على المشروعات.

يمكن استيعاب جزء من تأثير هجمات البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس

وأشار أنه يمكن استيعاب جزء من تأثير الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، وذلك بفضل النمو السابق الذي كان جيدا قبل بدء الأحداث.

وفي سياق آخر، قال الوزير، إن تمويل حزمة الإنفاق الاجتماعي البالغة 180 مليار جنيه، والتي أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي سيتم تمويلها من احتياطيات الموازنة.