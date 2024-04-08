عجز ميزان دخل الاستثمار يرتفع إلى 9.6 مليار دولار في النصف…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 8 أبريل 2024 11:17 مساءً - محمد عصام _ قال البنك المركزي المصري المصري، إن العجز في ميزان دخل الاستثمار ارتفع بنسبة 7.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024، ليصل إلى 9.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.9 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويظهر ميزان دخل الاستثمار، الفرق بين العوائد المحصلة وتلك المدفوعة من وإلى العالم الخارجي عن كل من استثمارات الأوراق المالية، والاستثمار المباشر ، والودائع المصرفية، والدين الخارجي.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان أداء ميزان المدفوعات عن الفترة يوليو ديسمبر 2023، أن ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، بسبب ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنسبة 7.4% لتسجل 10.3 مليار دولار، وهو نتيجة أساسية لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فقد وصل إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، مقارنة بنحو 164.52 مليار دولار من بنهاية سبتمبر الماضي

وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن متحصلات دخل الاستثمار ارتفعت بنحو 68 مليون دولار لتسجل 765.9 مليون دولار، نتيجة لارتفاع الفائدة المحصلة بالخارج على ودائع المقيمين لدي البنوك بالخارج.

كان البنك المركزي المصري، قد أعلن تسجيل عجزا كليا في ميزان المدفوعات بقيمة 409.6 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وذلك نتيجة لارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية نحو 9.6 مليار دولار مقارنة 1.8 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.