انت الأن تتابع خبر استقرار وثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم يثير الجدل بين البنوك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك، في تعاملات صباح اليوم، الخميس 23 مايو 2024، وذلك بعد الارتفاع الذي شهده يوم أمس. نقلاً عن جريدة "المصرى اليوم"، ومن خلال مراجعة آخر التحديثات للأسعار في البنوك المحلية، نجد أن سعر الدولار قد استقر عند مستويات محددة في مختلف البنوك المصرية.

في البنك المركزي المصري