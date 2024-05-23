انت الأن تتابع خبر استقرار وثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم يثير الجدل بين البنوك!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك، في تعاملات صباح اليوم، الخميس 23 مايو 2024، وذلك بعد الارتفاع الذي شهده يوم أمس. نقلاً عن جريدة "المصرى اليوم"، ومن خلال مراجعة آخر التحديثات للأسعار في البنوك المحلية، نجد أن سعر الدولار قد استقر عند مستويات محددة في مختلف البنوك المصرية.
في البنك المركزي المصري
- سجل سعر الشراء 46.58 جنيه للدولار و46.72 جنيه للبيع. بينما عرض البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري نفس السعر تقريباً للشراء والبيع، حيث بلغ سعر الشراء 46.60 جنيه وسعر البيع 46.70 جنيه.
- كما أظهر بنك البركة سعراً يماثل البنك المركزي تقريباً، مع تسجيل 46.58 جنيه للشراء و46.68 جنيه للبيع. في حين حافظ بنك الإسكندرية وبنك قناة السويس إلى جانب بنك التنمية الصناعية على استقرار الأسعار عند 46.60 جنيه للشراء و46.70 جنيه للبيع.
- يأتي هذا الاستقرار في أسعار صرف الدولار بعد فترة من التقلبات التي شهدتها العملة في السوق المصرية، الأمر الذي يعكس الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وضبط أسعار الصرف.