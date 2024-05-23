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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات السلع السعودية ترتفع 3.3% في الربع الأول إلى 69.8… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 23 مايو 2024 07:11 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الخميس، ارتفاع الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2024، إلى 69.8 مليار ريال، على أساس سنوي.
فيما انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 5.2%، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 31.5% في نفس الفترة.
تراجع الصادرات البترولية 8.3% إلى 221.9 مليار ريال
وانخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول من 2024 بنسبة 5.7% عن الربع الأول من 2023، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.3% إلى 221.87 مليار ريال. فيما بلغ إجمالي قيمة الصادرات السلعية 291.7 مليار ريال.
وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت بنسبة 6.4% في الربع الأول من 2024، إلى 201.08 مليار ريال، على أساس سنوي.
وبالنظر إلى الميزان السلعي، انخفض الفائض بنسبة 24.8% إلى 90.62 مليار ريال في الربع الأول من 2024، على أساس سنوي.
وانخفضت الصادرات السلعية السعودية في شهر مارس الماضي بنسبة 5.9% إلى 100.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 107.02 مليار ريال في مارس 2023. وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية 7.3% إلى 77.46 مليار ريال.
وسجلت الصادرات غير البترولية والتي تشمل إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 0.8% في مارس الماضي إلى 23.28 مليار ريال.
وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر مارس الماضي بنسبة 1% إلى 67.36 مليار ريال، مقارنة بنحو 66.69 مليار ريال في مارس من 2023.
وبالنظر للميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة 17.2% إلى 33.38 مليار ريال، في مارس الماضي، مقابل نحو 40.33 مليار ريال في مارس 2023.
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