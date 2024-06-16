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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع معدل التضخم في قطر 0.9% خلال مايو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يونيو 2024 03:14 مساءً - وكالات – تسارع معدل التضخم في قطر خلال مايو الماضي، وذلك على أساس سنوي وشهري، وسط ارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة والغذاء والمشروبات.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنحو 0.44% على أساس شهري وبنسبة 0.93% على أساس سنوي.
وتم رصد ارتفاع في خمس مجموعات، وانخفاض في أربع مجموعات، وثبات الرقم في ثلاث مجموعات أخرى، وذلك على أساس شهري.
وارتفعت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.19%، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.48%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.28%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.16%، ومجموعة النقل بنسبة 0.12%.
و يواصل مصرف قطر المركزي سياسته التشددية منذ مارس آذار 2022 تماشيًا مع نظيره الفيدرالى الأمريكي، والتي أدت الى احتواء الآثار السلبية لمعضلة التضخم بعد أن بلغت مستوى 6.5% في ديسمبر 2022.
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