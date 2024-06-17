مال وأعمال

الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتح مخزونها من النفط إذا ارتفعت…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتح مخزونها من النفط إذا ارتفعت… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يونيو 2024 07:11 مساءً - سي ان بي سي .. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدة لسحب المزيد من النفط من المخزون الأمريكي الاستراتيجي لوقف أي ارتفاع كبير في أسعار البنزين هذا الصيف.

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وقال آموس هوكستين وهو مستشار كبير لبايدن للصحيفة إن أسعار الخام “لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لكثير من الأمريكيين” وإنه يود أن يرى الأسعار “تنخفض بعض الشيء”

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هذا وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلافاً للتوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو.

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وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء 12 يونيو، أن مخزونات الخام ارتفعت 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجعها بمقدار 1.2 مليون برميل.

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فيما زادت مخزونات البنزين بمقدار 2.6 مليون برميل، وصعد مخزون المقطرات، يشمل الديزل وزيت التدفئة، 0.9 مليون برميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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