الولايات المتحدة تعتزم إعادة فتح مخزونها من النفط إذا ارتفعت…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 يونيو 2024 07:11 مساءً - سي ان بي سي .. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعدة لسحب المزيد من النفط من المخزون الأمريكي الاستراتيجي لوقف أي ارتفاع كبير في أسعار البنزين هذا الصيف.

وقال آموس هوكستين وهو مستشار كبير لبايدن للصحيفة إن أسعار الخام “لا تزال مرتفعة للغاية بالنسبة لكثير من الأمريكيين” وإنه يود أن يرى الأسعار “تنخفض بعض الشيء”

هذا وارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلافاً للتوقعات، خلال الأسبوع المنتهي في السابع من يونيو.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء 12 يونيو، أن مخزونات الخام ارتفعت 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجعها بمقدار 1.2 مليون برميل.

فيما زادت مخزونات البنزين بمقدار 2.6 مليون برميل، وصعد مخزون المقطرات، يشمل الديزل وزيت التدفئة، 0.9 مليون برميل.