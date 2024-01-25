القاهرة الإخبارية: اتفاق عسكرى أمريكى إسرائيلى يشمل شحنة أسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يناير 2024 09:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن هناك اتفاق عسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل يشمل شحنة أسلحة أمريكية تضم عشرات المقاتلات من نوع إف 35 وإف 15 ومروحيات أباتشي.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.