رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء: أعادها الله على مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أبريل 2024 05:25 مساءً - هنأ المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء الموافق 25 من أبريل، وعودتها إلى حضن الوطن العزيز، الذي كان نتيجة لانتصار أكتوبر المجيد، وتضحيات رجال قواتنا المسلحة الباسلة.

وجاء في برقية التهنئة: نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الغالية عليكم بموفور الصحة والعافية والتوفيق والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالتنمية والازدهار والعزة والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة».

جاء ذلك وفق ما صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.