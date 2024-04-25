نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يوجد تغييرفي مواعيد امتحانات الترم الثاني بعد التوقيت الصيفي؟.. التعليم توضح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بضرورة مراعاة مواعيد امتحانات الترم الثاني 2024 طبقًا للتوقيت الصيفي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على عدم وجود أى تعديل في جداول مواعيد امتحانات أخر العام لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية أيضًا.

هذا وقد انطلقت امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملية منذ بداية الأسبوع الحالي، على أن تستأنف امتحانات المواد الأساسية يوم الأربعاء 8/5/2024، وفقًا للجداول المُعلنة لكل صف دراسي.

ويتم تطبيق التوقيت الصيفى اعتبارًا من منتصف ليلة الغد الخميس الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٥ بتقديم الساعة لمدة ستون دقيقة (٦٠) لتصبح الساعة الواحدة بدلًا من الثانية عشر، ويستمر التوقيت حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر ٢٠٢٤، وذلك وفقًا لنص القانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠٢٣ م

جدير بالذكر، يبدأ التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، الموافق 26 أبريل 2024، ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.