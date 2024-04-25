نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة "أ" بحدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة حدائق الأهرام شارع ١٨ أ لتحسين جودة الخدمة بالقطاع.

وتشير محافظة الجيزة بأن الامر سوف يستلزم قطع المياه عن منطقة " أ "بحدائق الأهرام وذلك لمدة ٦ ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٢٦/ ٤/ ٢٠٢٤ وحتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٧/ ٤/ ٢٠٢٤؛ لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة موجها رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات لسرعه الإنتهاء منها. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.