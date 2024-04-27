نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو 1445 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو، تلك الكلمات الأكثر انتشارا علي منصات التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الاخيرة، حيث تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الكثير من وائل الدعم للمواطنين ويعتبر حساب المواطن من أهم المنح التي تقدمها الوزارة

نكشف اليوم عن شروط التسجيل في حساب المواطن حيث تم وضع مجموع من الشروط التي يجب التحقق من قبل اعطاء الأهلية للمواطن للحصول على حساب المواطن، وتسعى الحكومة السعودية إلى تقديم العديد من الخدمات للمواطنين في الفترة الاخيرة الماضية وذلك لتحمل تبعات التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة في السنوات الاخيرة الماضية.

ونرصد لكم خلال السطور التالية موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو

موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو



وفي ضوء البحث المتزايد عن، موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو، تساءل الكثير من المستحقين عن الموعد وذلك يوم العاشر من كل شهر ميلادي، وسيتم صرف حساب المواطن يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024 وذلك حيث يوافق يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع العاملين في المملكة العربية السعودية.

شروط التسجيل في حساب المواطن



وبعد معرفة موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو، يبحث الكثير عن الشروط المطلوبة لتسجيل في الحساب ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مجموعة من الشروط للحصول عل راتب حساب المواطن وهي كالتالي.

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

إذا كان المتقدم عائل الأسرة.

يتم الحصول على راتب حساب المواطن في حالة السكن المستقل للذكر أو الأنثى.

تحصل الأرمل أو الأرمل أو المطلق أو المطلقة على راتب حساب المواطن.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشرة عامًا.

قيمة حساب المواطن لكل فرد

وفي ضوء البحث المتزايد عن قيمة حساب المواطن لكل فرد، كشف حساب برنامج المواطن، عن قيمة الفرد والتي جاءت كالتالي

• أولا يستفيد رب الأسرة من برنامج حساب المواطن بـ 720 ريالًا.

• ثانيا بالنسبة للتابع الذي يصل عمره إلى 18 عامًا يستفيد بـ 360 ريالًا.

• ثالثا يستفيد التابع الذي عمره يقل عن 18 عامًا بمبلغ يصل إلى 216 ريالًا.

استحقاق حساب المواطن

وعن كيفية الاستعلام عن الاستحقاق في برنامج حساب المواطن، من خلال الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الإلكتروني من هنا تم اضغط على الحاسبة التقديرية من واجهة الموقع.

املأ الحقول المطلوبة لتظهر لك نتائج الاستحقاق بشكل مباشر.

وأوضح حساب المواطن أنه يخصص الاستحقاق الفعلي لكل متقدم حسب المعايير، وهي إجمالي دخل الأسرة، وعدد التابعين وأعمارهم بما لا يتجاوز مقدار الدعم المقدم قيمة الاستحقاق للأسرة المكونة من 6 أفراد (العائل وتابعين بسن 18 وأكثر و3 تابعين أقل من 18) ولمعرفة مبلغ الدعم يمكنك استخدام الحاسبة من هنا.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن قيمة الدعم للفرد وفقا لشروط حساب المواطن 1445 الجديدة ويمكن الاطلاع عليها من خلال هذا الرابط هنا.