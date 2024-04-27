كشف ملابسات واقعة التعدى على تاجر خردة ووفاته بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أبريل 2024 02:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (تاجر خردة) مُصاب بحالة إغماء وتوفـى عقب وصوله.

بالإنتقال وبسؤال شقيقه وزوجته إتهما (عاطل "له معلومات جنائية") بالتعدى على شقيقه مما أدى إلى وفاته لخلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المتهم.. وبحوزته (كمية لمخدر الشابو - سلاح أبيض) وإعترف بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.