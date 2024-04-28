مركز التحكم بالحى الحكومى: البنية المعلوماتية منفذة بأعلى المعايير القياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 11:30 صباحاً - قال المهندس محمد جمال النعيل مدير مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني بالحى الحكومى في العاصمة الإدارية الجديدة في كلمته خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية إنه يعتبر بناء بينة معلوماتية موحدة وتجهيزات تكنولوجية بالعاصمة الإدارية هو ضرورة للحصول على الخدمات المختلفة .

وأكد أن البنية المعلوماتية للوزارات والجهات في الحى الحكومى تم تنفيذها بأعلى المعايير القياسية وتعتبر هي الأكبر حجما والأعلى تكنولوجيا في الشرق الأوسط والمنطقة وتتكون من 6800 جهاز ومعدة شبكات موزعة على 953 غرفة تجميع رئيسية وفرعية لنقل البيانات لـ300 ألف مخرج بيانات لصالح الجهات والوزارات الحكومية .

وتابع: البنية التكنولوجية المنفذة تمنع دخول اى جهاز أو معدة او مستخدم دون ان يكون مسموحا له بذلك مسبقا كما تطبق عليه أيضا جميع معايير التكنولوجيا والحماية وهذذه البنية التكنولوجية مكنتنا من تفعيل خدمات هامة جدا منها إننا استطعنا الربط بين الوزارات والجهات الحكومية ومركز البيانات الرئيسى للدولة من خلال أجهزة حواسب صفرية بلغت 50 ألف جهاز حاسب إلى صفرى .