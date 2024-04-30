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قرار رئيس الوزراء: موعد إجازة شم النسيم 2024 يثير التفاؤل

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أحمد جودة - القاهرة - قرار رئيس الوزراء: موعد إجازة شم النسيم 2024 يثير التفاؤل

أخبار مصر

الثلاثاء 30/أبريل/2024 - 12:36 ص 4/30/2024 12:36:39 AM

قرار رئيس الوزراء:
قرار رئيس الوزراء: موعد إجازة شم النسيم 2024 يثير التفاؤل

قرار رئيس الوزراء: موعد إجازة شم النسيم 2024 يثير التفاؤل.. أعلن مجلس الوزراء عن القرار المتعلق بإجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024، حيث أكد رئيس الوزراء على دمج إجازة عيد العمال مع إجازة شم النسيم، مما يمنح الموظفين إجازة متمتعة تمتد لأربعة أيام متصلة.

متي إجازة شم النسيم؟

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قرار رئيس الوزراء: موعد إجازة شم النسيم 2024 يثير التفاؤل

تكون إجازة شم النسيم في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، ويوافق يوم شم النسيم 2024 يوم 6 مايو 2024. 


قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم 2024

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار بـ إجازة شم النسيم 2024 وإجازة عيد العمال، وأوضح قرار رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما أصدر قرار رئيس الوزراء اجازة شم النسيم بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وهما إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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