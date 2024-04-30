أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة عيد تحرير سيناء والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

موعد إجازة عيد تحرير سيناء زاد البحث عنه عقب إعلانه اليوم؛ لكي يعرف الموظفين والعاملين متى سيحصلون على إجازتهم، لكي يحصلوا على قدر من الراحة بها؛ للقيام بها بأي شيء، ولذلك سنعرفك هنا بالموعد الخاص بهذه الإجازة بالإضافة لغيرها من الإجازات المتبقية.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء



قام مصطفى مدبولي الدكتور الموقر بإعلان أن موعد إجازة عيد تحرير سيناء سيكون يوم الخميس بتاريخ ٢٥ من أبريل؛ وسيكون إجازة للموظفين والعاملين، وسنعرفك بالسطور القادمة أيضًا على الإجازات المتبقية بالعام لجميع العاملين والموظفين.



الإجازات الرسمية المتبقية في عام ٢٠٢٤



سنوضح لك هنا الإجازات المتبقية خلال تلك السنة وهي: