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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد تحرير سيناء والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة عيد تحرير سيناء والإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024
أخبار مصر
الثلاثاء 30/أبريل/2024 - 10:41 م 4/30/2024 10:41:27 PM
موعد إجازة عيد تحرير سيناء زاد البحث عنه عقب إعلانه اليوم؛ لكي يعرف الموظفين والعاملين متى سيحصلون على إجازتهم، لكي يحصلوا على قدر من الراحة بها؛ للقيام بها بأي شيء، ولذلك سنعرفك هنا بالموعد الخاص بهذه الإجازة بالإضافة لغيرها من الإجازات المتبقية.
موعد إجازة عيد تحرير سيناء
قام مصطفى مدبولي الدكتور الموقر بإعلان أن موعد إجازة عيد تحرير سيناء سيكون يوم الخميس بتاريخ ٢٥ من أبريل؛ وسيكون إجازة للموظفين والعاملين، وسنعرفك بالسطور القادمة أيضًا على الإجازات المتبقية بالعام لجميع العاملين والموظفين.
الإجازات الرسمية المتبقية في عام ٢٠٢٤
سنوضح لك هنا الإجازات المتبقية خلال تلك السنة وهي:
- يوم العمال سيكون يوم الأربعاء بتاريخ ١ من مايو ٢٠٢٤.
- عيد الفصح سيكون يوم الأحد بتاريخ ٥ من مايو ٢٠٢٤.
- شم النسيم سيكون يوم الاثنين بتاريخ ٦ من مايو ٢٠٢٤.
- وقفة عرفات ستكون يوم السبت بتاريخ ١٥ من يونيو ٢٠٢٤.
- عيد الأضحى سيكون يوم الأحد بتاريخ ١٦ من يونيو.
- العطلة الخاصة بعيد الأضحى ستكون في يوم الاثنين بتاريخ ١٧ من يونيو ٢٠٢٤.
- ثورة ٣٠ يونيو ستكون في ٣٠ يونيو بتاريخ ٣٠ من يونيو.
- رأس العام الهجري سيكون في يوم الأحد بتاريخ ٧ من يوليو ٢٠٢٤.
- عيد الثورة سيكون في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٣ من يوليو ٢٠٢٤.
- المولد النبوي سيكون في يوم الأحد بتاريخ ١٥ من سبتمبر ٢٠٢٤.
- عيد القوات المسلحة سيكون في يوم الأحد بتاريخ ٦ من أكتوبر ٢٠٢٤.