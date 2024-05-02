الرئيس السيسى يشهد عبر الفيديو كونفرانس بعض مشروعات مبادرة "ابدأ"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 12:32 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس، بعض المشروعات الصناعية التي دعمتها مبادرة "ابدأ"، وذلك ضمن فعاليات احتفالية عيد العمال المقامة داخل مجمع هايير الصناعي المتكامل في مدينة العاشر من رمضان.

ومن ضمن الشركات التي دعمتها مبادرة "ابدأ"، مصنع لإنتاج محركات بنزين وسائل النقل الخفيف، لإنتاج أول محرك مصري على مساحة 13 ألف متر مربع باستثمارات 330 مليون ربع مليون محرك.. عدد العمالة 120، نقل تكنولوجيا صناعة المحرك وتم الانتهاء من تدريب كافة الكوادر المصرية.

ومنها أيضا مشروع مصنع لإنتاج مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وهو مصنع نوفا للتنمية الصناعية وتشيل المصنع بنسبة 100 % مكونات محطات المياه والصرف الصحي.