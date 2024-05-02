النادى الأهلي يحتفل بوصول محمد عبد المنعم للمئوية الأولى مع الأحمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 09:32 مساءً - حرص لاعبو الأهلي على مشاركة محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر في الاحتفال بوصوله للمباراة رقم 100 مع الأهلي والوصول للمئوية الاولى بعد مشاركته في مباراة الإسماعيلي أمس الأربعاء.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة الجونة المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن مباراة الجونة المقبلة.‏

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة الإسماعيلي تدريبات استشفائية ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.‏

واستكمل باقي اللاعبين المران الذي اشتمل على جزء بدني وتنفيذ الجوانب الفنية ‏والخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.‏

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد برج العرب، ورفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة.‏