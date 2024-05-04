قصواء الخلالي: مصر وطن كبير له رجال ومقدرات تحميها المؤسسات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 11:26 مساءً - قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدولة المصرية وطن كبير له رجال ومقدرات تحميها المؤسسات وهذا الوطن قوة ضاربة يحترمها العالم كله.

وأضافت قصواء الخلالي خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية " سي بي سي"، أن هناك جماعات متطرفة كانت تريد الخراب لسيناء وتحويلها إلى إمارة إرهابية، موضحة أن أهالي سيناء يستحقون الخير والتنمية والبناء والتعمير، وهذه البلد كبيرة والجيش المصري كبير.

وتابعت قصواء الخلالي: "مصر دولة قوية بالمؤسسات ولدينا أجهزة تعمل على مختلف الاتجاهات للحفاظ على الدولة".