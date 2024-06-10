مراسل فى المساء مع قصواء: عبور 170 شاحنة مساعدات إنسانية اليوم لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 يونيو 2024 11:30 مساءً - رصد محمد زهران، مراسل برنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، من أمام معبر رفح البرى أخر تطورات الأوضاع فى غزة، قائلا:" استمر تدفق المساعدات لليوم الخامس عشر على التوالى من محيط معبر رفح لمعبر كرم أبو سالم".

وأضاف محمد زهران، انه عبرت 170 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية على متنها مواد غذائية تنوعت ما بين طحين ودقيق ومعلبات غذائية ومستلزمات طبية ومواد إيوائية أخرى اليوم للقطاع، حيث رفض الاحتلال الإسرائيلى دخول 5 شاحنات وهى محملة بمستلزمات طبية.

وأوضح محمد زهران، أن الحصيلة الإجمالية لعدد الشاحنات التى دخلت لمعبر كرم أبو سالم منذ 14 يوما 1671 شاحنة وهو عدد ضئيل بالنسبة للمأساة التى يعيشها المواطنين فى غزة، لافتا إلى أنه تم سماع صوت قذائف المدفعية على مدار اليوم بشكل متقطع.