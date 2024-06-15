نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الأضحى 2024: خدمات إضافية واحتياطات ضرورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الأضحى 2024، مشيرة إلى إضافة عدد من القطارات الإضافية لخدمة الركاب.

يمكن حجز تذاكر السفر في نفس اليوم، مع التشديد على ضرورة مراجعة بيانات التذكرة كاملة، بما في ذلك موعد القيام والوصول والتكلفة.

مواعيد القطارات

تستعرض “دوت الخليج” في السطور التالية مواعيد القطارات خلال إجازة عيد الأضحى 2024:

قطار 2247 (ثالثة تهوية ديناميكية - أسوان إلى القاهرة)

- يبدأ التشغيل: 21 يونيو 2024

- موعد القيام: 09:45 مساءً من محطة أسوان

- موعد الوصول: 10:05 صباحًا في القاهرة

قطار 2249 (ثالثة تهوية ديناميكية - أسوان إلى القاهرة)

- يبدأ التشغيل: 21 يونيو 2024

- موعد القيام: 05:40 مساءً من محطة أسوان

- موعد الوصول: 07:10 صباحًا في القاهرة

قطار 2041 (تالجو - الأقصر إلى القاهرة)

- امتداد المسير من محطة أسوان: 15 يونيو 2024

- موعد القيام: 10:30 مساءً من أسوان

- موعد الوصول: 11:15 صباح اليوم التالي في القاهرة

قطار 1946 (مكيف - القاهرة إلى أسوان)

- التشغيل: اليوم

- تركيب 8 عربات ثانية مكيفة إسباني

- موعد القيام: 05:00 مساءً من القاهرة

- موعد الوصول: 05:15 صباح اليوم التالي في أسوان

قطار 1947 (مكيف - أسوان إلى القاهرة)

- تعديل التشغيل بتركيب 8 عربات ثانية مكيفة إسباني

- موعد القيام: 07:00 صباحًا من أسوان

- موعد الوصول: 07:15 مساءً في القاهرة