جيش الاحتلال: هدفنا المركزي في حربنا بالشمال هو عودة السكان لمناطقهم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 15 يونيو 2024 10:29 مساءً - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قواتنا تعمل للقضاء على الألوية الموجودة برفح الفلسطينية لتدمير قدرات حماس.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية إننا سنواصل العمل بكل الوسائل من أجل إعادة المحتجزين في غزة.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال أن هدفنا المركزي في حربنا بالشمال هو عودة السكان لمناطقهم.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.