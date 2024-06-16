وزير التعليم العالي يبحث الاستفادة من خبرات روسيا في الرياضيات والفيزياء

زار الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة الوطنية للأبحاث النووية ومعهد موسكو للعمارة ضمن الزيارة التي أجراها الوزير لدولة روسيا الاتحادية.





وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، الأحد، أن الوزير زار الجامعة الوطنية للأبحاث النووية وكان في استقباله الدكتور فلاديمير شيفيتشينكو رئيس الجامعة، وتم بحث أوجه التعاون العلمي بين الجانبين وبخاصة في مجالي الرياضيات والفيزياء والاستفادة من الخبرات الروسية في هذين المجالين؛ بهدف إعداد كوادر من المتخصصين في مجال الطاقة النووية بجمهورية مصر العربية، كما بحث الجانبان أوجه تبادل الطلاب والأساتذة في مجال الطاقة النووية وعلومها.

واقترح الوزير تشكيل لجنة مشتركة من العلماء في مصر وروسيا للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية في هذا المجال بما يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمشروع محطة الضبعة النووية بمصر.

وتضمنت الجولة زيارة تفقدية لوزير التعليم العالي لمعامل الليزر والنانوتكنولوجي ومركز أبحاث الطب النووي ومعامل الكيمياء التصنيعية وكذلك متحف علماء روسيا والذي يضم عدد من العلماء الحاصلين على جوائز نوبل وغيرها من الجوائز الدولية في مجالات الفيزياء والرياضيات والليزر.

ووجه الوزير الدعوة لأعضاء الجامعة الوطنية للأبحاث النووية لزيارة مصر للوقوف على الخطوات الإجرائية والتنفيذية لأوجه التعاون المُشترك.

كما قام الوزير بزيارة لمعهد موسكو للعمارة والتخطيط استقبله خلالها الدكتور ديمتري شيفيدكوفسكي مدير المعهد، مستعرضا جهود الدولة المصرية بشأن التوسع في إنشاء المدن الجديدة وكذلك الطفرة التي شهدتها مؤسسات التعليم العالي المصرية من التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التكنولوجية.

وناقش الجانبان أوجه الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية بمعهد موسكو للعمارة والتخطيط في دعم تلك الجهود، خصوصا وأن معهد موسكو للعمارة يعد أقدم معاهد العمارة والتخطيط بجمهورية روسيا الاتحادية.

كما بحث الجانبان أوجه التبادل الطلابي وتبادل الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والاستفادة من النشر العلمي الدولي المشترك.

ووجه الجانب الروسي الدعوة للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليحل ضيف شرف للمنتدى الدولي للعمارة والفنون في نوفمبر المقبل والذي تنظمه "اليونسكو" وذلك لعرض تجربة الدولة المصرية في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد أبرز إنجازات الجمهورية الجديدة.

رافق الوزير خلال الزيارتين الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والدكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية في روسيا والدكتور صالح هاشم أستاذ اللغة الروسية ورئيس جامعة عين شمس الأسبق.

يذكر أن زيارة وزير التعليم العالي للجامعة الوطنية للأبحاث النووية ومعهد موسكو للعمارة والتخطيط جاءت على هامش زيارته لمنتدى دول البريكس.