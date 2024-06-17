التموين: غرف العمليات المركزية بالوزارة تواصل متابعتها للأسواق يوميا

بدأت غرف العمليات المركزية التي وجه وزير التموين والتجارة الداخلية بإنشائها في الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين اعمالها منذ يوم وقفة عيد الاضحى حتي الآن، لمتابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع وتوافر الخبز واسطوانات الغاز والوقود ايضاً بمحطات الوقود.





وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الغرف المركزية تعمل على مدار اليوم لتذليل أي عقبات، وتلقي شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها والتأكد من حلها، مشيرا إلى تلقيه يوميا تقرير مفصل من الغرف المركزية حول توافر السلع واستقرار الحالة التموينية وتوافر الخبز المدعم وأسطوانات الغاز وتوافر الوقود.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ترفع تقريرا يوميا حول عمليات صرف السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع التموينية.

وأكد أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن وزير التموين يتابع بشكل دوري غرفة العمليات المركزية بالوزارة، ويتلقى تقارير يومية من الغرف المركزية الأخرى سواء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية او مديريات التموين.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن مديريات التموين تسيير يوميا حملات على كل الأنشطة التجارية والتموينية والأسواق ومستودعات الغاز ومحطات الوقود للتأكد من توافر السلع والالتزام بتوفير السلع للمواطنين.