التموين: غرف العمليات المركزية بالوزارة تواصل متابعتها للأسواق يوميا

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جدة - نرمين السيد - السلع والمنتجات
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الغرف المركزية تعمل على مدار اليوم لتذليل أي عقبات، وتلقي شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها والتأكد من حلها، مشيرا إلى تلقيه يوميا تقرير مفصل من الغرف المركزية حول توافر السلع واستقرار الحالة التموينية وتوافر الخبز المدعم وأسطوانات الغاز وتوافر الوقود.
وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ترفع تقريرا يوميا حول عمليات صرف السلع الغذائية لمنافذ صرف السلع التموينية.
وأكد أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن وزير التموين يتابع بشكل دوري غرفة العمليات المركزية بالوزارة، ويتلقى تقارير يومية من الغرف المركزية الأخرى سواء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية او مديريات التموين.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن مديريات التموين تسيير يوميا حملات على كل الأنشطة التجارية والتموينية والأسواق ومستودعات الغاز ومحطات الوقود للتأكد من توافر السلع والالتزام بتوفير السلع للمواطنين.
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